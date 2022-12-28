Emre Belözoğlu'nun "Çalışma prensibimiz aynı değil" dediği Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig devine transfer oluyor

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Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıracaklarını söylerken, deneyimli sol bek sürpriz bir transfer gerçekleştirebilir.

"ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ AYNI DEĞİL"

Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim." demişti. Bunun üzerine sol bek arayışında olan Galatasaray'ın devreye girmesi bekleniyor.

UYGUN MALİYETLİ VE YERLİ OLMASI AVANTAJ

Sol bek pozisyonunu güçlendirmek için ara transfer döneminde hamle yapmak isteyen Galatasaray, rotayı Hasan Ali Kaldırım'a kırabilir. Sarı-kırmızılılar, uygun maliyeti ve yerli olması nedeniyle deneyimli sol bek ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlayarak imzayı attırabilir.