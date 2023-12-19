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Mustafa Keçeli: "Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi" - Son Dakika
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Mustafa Keçeli: "Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Sivasspor maçından galip ayrıldıklarını ve oyun kurma ile ceza sahası girişlerinin iyi olduğunu söyledi. Keçeli, takımın üst sıralara tırmanmak için galibiyetlere devam etmek istediğini belirtti.

Mustafa Keçeli: "Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi"
19.12.2023 - 20:06,
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- Mustafa Keçeli: "Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, hafta içerisinde iyi hazırlandıkları bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi. Takım olarak oynanan oyundan memnun olduğunu dile getiren Keçeli, "Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, "Kazanmak güzel. Ligde üst sıralara tırmanmak için bugünkü gibi galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Bu sene ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımların yüksek puanla ligde devam edeceklerini düşünmüyorum. Hafta uzundu, iyi çalıştık. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. Sivasspor'un puanlarının çoğunu deplasmanda topladığını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Ayrıca Saiz'in ileri çıkışlarına ve oluşturacağı tehlikelere karşı hazırlanmıştık. Fakat attığı gole engel olamadık. Takım olarak birkaç sorunumuz var. Onları da transfer döneminde yapacağımız takviyeler ile halledeceğiz diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA
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