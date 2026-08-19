Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına salonda başladı
Başakşehir, Trabzonspor ile oynayacağı maç için salonda kuvvet antrenmanı yaptı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen günün ilk antrenmanında salonda çalışan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.
Turuncu-lacivertliler, akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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