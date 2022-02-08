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Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı

08.02.2022 17:58
Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile Portekizli orta saha oyuncusu Pizzi'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile Portekizli orta saha oyuncusu Pizzi'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet ile Portekiz'in Benfica takımından Pizzi, sezon sonuna kadar kiralandı.

Trezeguet'nin 27, Pizzi'nin ise 20 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı
Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı
Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı
Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Portekiz, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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