Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi - Son Dakika
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Spor

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's Athletic'i yenerek ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Atan, lig aşamasından sonra da ilerlemek istediklerini belirtti.

28.08.2024 23:17
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükselen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çağdaş Atan, "Ülke futboluna, ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Üç kulvarda devam edebilecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Lig, Avrupa ve kupaya eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek. Rakiplerimizi bir görelim. Yapacağımız iki transfer de aramıza katıldığında yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün saygıyı hak eden bir organizasyona sahip olduğunu aktaran Atan, "Kulübün hak ettiği değerin tam karşılığını alamadığını düşünüyorum. İlk günden beri takımın durumu ne olursa olsun, ilk amaç Avrupa kupalarına katılabilmek ve ülke puanına katkıda bulunabilmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Takımımız, oyunumuz bir plan üzerine kurulu. Her zaman 2-3 planımız var. En iyi şekilde yerine getirdik. Bunun gerçek mimarı oyuncular. Bu maçtaki baskı kalitemiz, sahaya dizilişimiz, ilk golde ceza sahasında 8 adamla oluşumuz, ikinci golde de ceza sahasında 7-8 oyuncuyla oluşumuz, oyunumuzun evrildiği noktayı gösteriyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lig aşamasına yükseldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Bu başarıyı Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a hediye etmek istiyorum. Gece gündüz çalışması, lig aşamasına kalabilmek içindi. Hedefimiz sadece lig aşamasına kalmak değil. Daha büyük bir hayalim var. İki adım daha atmak istiyoruz. Son 16 ve çeyrek finale kalabilirsek benim için en büyük mutluluk olacak. Hem Türkiye kupası hem de ligde iyi performans gösterip gelecek sene de burada olmak istiyoruz. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve yüzde 66 topa sahip olma... Topu hep talep ettik. Oyunu hep domine ettik. Özellikle içerideki maçlarda çok tempolu, yüksek şiddetli baskılarla dikine oynayan bir Başakşehir izlettik." diye konuştu.

Duarte'nin sakatlığını da değerlendiren Atan, "Duarte adına üzgünüm. Takımımız adına önemli bir kayıp. Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'i de kaybettik. Onun da yaklaşık 3 hafta aramızda olmayacağını düşünüyorum. Ancak buna değdiğini düşünüyorum. Tek amacımız ve hayalimiz buraya kalabilmekti. Milli ara avantajımız. En kısa zamanda aramıza dönmelerini temenni ediyorum." yorumunu yaptı.

İki ya da üç transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Çağdaş Atan, "Bir sol bek, bir de sağ öne mümkünse genç ve sol ayaklı Deniz'i zorlayabilecek bir oyuncu arıyoruz. Transfer son güne kadar her şeye açık. Kulübün şartlarının el verdiği doğrultuda transfer yapmaya hazırız. İki oyuncu net. Gidişata göre bir oyuncu daha fırsat transferi olarak aramıza katılabilir." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny ise basın toplantısına katılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi - Son Dakika

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