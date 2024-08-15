Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Kemen'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek, ceza sahasının sağından arka direğe pasını aktardı. Kale önünde Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada sol taraftan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Kemen kafayla pasını arkaya çevirdi. Altıpasın içinde Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
55. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davidson'un kestiği topa altıpasın içinde Pelkas'ın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas'ın sol tarafa plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Sikharulidze'nin şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslav Siejka, Adam Kupsik
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Hamza Güreler dk. 83), Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen (Berkay Özcan dk. 53), Onur Ergün, Deniz Türüç (Lima dk. 73), Pelkas, Davidson (Figueiredo dk. 74), Piatek (Keny dk. 83)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Nonikashvili (Khachidze dk. 83), Kardava (Sikharulidze dk. 73), Kokheridze (Akhvlediani dk. 62), Iuri Tabatadze (Otar Mamageishvili dk. 62), Gizo Mamageishvili (Dadiani dk. 84), Sylla
Yedekler: Kurtanidze, Botchorishvili, Narimanidze, Geguchadze, Djave, Agbalaka, Giorgi Tabatadze
Teknik Direktör: Levan Korghalidze
Goller: Piatek (dk. 50), Pelkas (dk. 61) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Gizo Mamageishvili, Nonikashvili, Jgerenaia, Kokhreidze, Akhvlediani, Jinjolava (Iberia) - İSTANBUL
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