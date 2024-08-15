Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir, sahasında Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Maçta Piatek ve Pelkas'ın golleriyle galip gelen Başakşehir, bir üst tura çıkmayı başardı.

15.08.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kemen'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek, ceza sahasının sağından arka direğe pasını aktardı. Kale önünde Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.

50. dakikada sol taraftan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Kemen kafayla pasını arkaya çevirdi. Altıpasın içinde Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

55. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davidson'un kestiği topa altıpasın içinde Pelkas'ın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas'ın sol tarafa plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Sikharulidze'nin şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslav Siejka, Adam Kupsik

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Hamza Güreler dk. 83), Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen (Berkay Özcan dk. 53), Onur Ergün, Deniz Türüç (Lima dk. 73), Pelkas, Davidson (Figueiredo dk. 74), Piatek (Keny dk. 83)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Nonikashvili (Khachidze dk. 83), Kardava (Sikharulidze dk. 73), Kokheridze (Akhvlediani dk. 62), Iuri Tabatadze (Otar Mamageishvili dk. 62), Gizo Mamageishvili (Dadiani dk. 84), Sylla

Yedekler: Kurtanidze, Botchorishvili, Narimanidze, Geguchadze, Djave, Agbalaka, Giorgi Tabatadze

Teknik Direktör: Levan Korghalidze

Goller: Piatek (dk. 50), Pelkas (dk. 61) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Gizo Mamageishvili, Nonikashvili, Jgerenaia, Kokhreidze, Akhvlediani, Jinjolava (Iberia) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Gürcistan, Konferans, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement