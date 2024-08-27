Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde turun favorisi - Son Dakika
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde turun favorisi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir'e konuk olacak St. Patrick's Athletic'in teknik direktörü Stephen Kenny, Başakşehir'in turun favorisi olduğunu söyledi.

27.08.2024 18:46
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'in teknik direktörü Stephen Kenny, Başakşehir'in turun favorisi olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stephen Kenny, "Yarınki maçı bekliyoruz. İlk maçta iki takım da birbirini test etti. Çok taktiksel bir maç oldu. Yarınki maç için de oldukça heyecanlıyım." dedi.

İki takımın tur şansını da değerlendiren Kenny, "Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi zor bir lig ve bu ligde şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Biz ilk kez bu şansı elde ediyoruz, gruplara kalırsak kulüp tarihimiz için ilk olacak. Başakşehir güçlü bir takım ama oyuncularımız için de tarihe geçmeleri için büyük fırsat. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Cian Kavanagh ve Romal Palmer'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıklayan Kenny şöyle konuştu:

"Rövanş maçının da ilk maça yakın olacağını düşünüyorum. İki takım da topa sahip olmak isteyen takımlar. Yarın yeni zorluklarla karşılaşabiliriz. Bunlara çözüm üretmeliyiz. İlk maçtan iyi dersler çıkardık, düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Yarın buna odaklanacağız. Başakşehir'in oldukça yetenekli oyuncuları var. Kulüp olarak başardıkları çok şey var, çok iyi atak oyuncuları var. Diğer turlarda da daha az favori görülen taraftık. Buna rağmen bu tura kendimizi attık. Kendimizi de küçümsememeliyiz."

Kaynak: AA

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