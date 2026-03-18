Başakşehir ve Antalyaspor Berabere

18.03.2026 22:19
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Onur Coşkunses yönetti. Coşkunses'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mert Bulut yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Harit, Selke" ilk 11'iyle çıkarken; konuk ekip Hesap.com Antalyaspor ise "Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Ballet, van de Streek" kadrosuyla sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK, 11'inci dakikada gole yaklaştı. Kazımcan Karataş'ın pasında topla buluşan Harit, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Julian meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Kazımcan Karataş, altıpasın solundan bir kez daha şansını denedi fakat kaleci Julian yine gole izin vermedi. Antalyaspor 21'inci dakikada etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan van de Streek, gelişine yaptığı vuruşta topu az farkla auta gönderdi. 44'üncü dakikada topsuz alanda koşu yaparken sakatlanan van de Streek kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen futbolcu, yerini Saric'e bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Antalyaspor 64'üncü dakikada gole çok yaklaştı. Paal'ın ceza yayının solundan gönderdiği havadan pasta topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Muhammed Şengezer kritik bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi. RAMS Başakşehir FK, mücadelenin son bölümünde bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 87'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Brnic'in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 90+4'üncü dakikada ise Kazımcan Karataş'ın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası solunda topla buluşan Nuno da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Julian kontrol etti. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

