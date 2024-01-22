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Başakşehir ve Fenerbahçe Teknik Direktörleri Arasındaki Rekabet - Son Dakika
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Başakşehir ve Fenerbahçe Teknik Direktörleri Arasındaki Rekabet

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalardan birini Kartal'ın takımı, diğerini ise Atan'ın takımı kazandı. Şimdi ise Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Başakşehir ve Fenerbahçe Teknik Direktörleri Arasındaki Rekabet
22.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 12:01
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bugüne kadar ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 1'inden Kartal'ın, 1'inden de Atan'ın çalıştırdığı takımlar galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, çarşamba günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu topladığı 27 puanla 10. basamakta bulunan turuncu-lacivertliler, üst sıralarla arasındaki farkı kapatmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacak. Kendisi gibi 54 puana sahip Galatasaray'a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan için mücadelede edecek.

Bu zorlu müsabakayla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 3. kez rakip olacak. Geride kalan 2 müsabakada Atan; Alanyaspor'u ve Başakşehir'i çalıştırırken, Kartal ise Konyaspor ve Fenerbahçe'nin başında bulunuyordu.

Çağdaş Atan ile İsmail Kartal'ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

2020-2021

Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0

2023-2024

Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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