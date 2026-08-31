Başakşehir ve Kasımpaşa Berabere Kaladı
Başakşehir, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Gol Shomurodov ve Diabate'den geldi.
(İSTANBUL) - Başakşehir ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir'in golünü 18'inci dakikada Eldor Shomurodov kaydederken, Kasımpaşa bu gole 81'inci dakikada Diabate ile karşılık verdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 4'e, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Amedspor'u konuk edecek.
Kaynak: ANKA
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