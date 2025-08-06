Başakşehir Viking ile Karşılaşıyor

Başakşehir'in yarın Norveç'in Viking takımı ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
Rams Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak. Maç Norveç'in Stavanger şehrindeki Lyse Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Portekizli Miguel Bertolo Nogueira üstlenecek.
Bu heyecan dolu mücadele yarın saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. - İSTANBUL
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