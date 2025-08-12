Başakşehir - Viking Maçı Öncesi Beklentiler

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking, yarın İstanbul'da Başakşehir'in konuğu olacak. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Viking Teknik Direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, "Savunmamız şu an sezon başına göre daha iyi. Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız. Oyun tarzımız değişmeyecek. İlk maçta iklim ve zeminle avantajımız vardı ancak biz de sıcakta oynamaya alışkın bir takımız. Bunların büyük avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kendi tarzımızda oynayacağız. Bu maçta da aynısını yaparak kazanmaya çalışacağız." dedi.

Başakşehir'in geçtiğimiz hafta ligde maç oynamamasının büyük bir avantaj olmadığını dile getiren Aarsheim, "Buraya zor bir başlangıçla geliyoruz. İlk gol bizim için çok önemli. Maçın penaltılara gitmesi bizim isteyebileceğimiz bir şey. Rakibimize çok büyük saygımız var. Potansiyelinde oynayan bir Viking'in buradan tur atlayabileceğini düşünüyorum. Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar." açıklamasında bulundu.

ZLATKO TRİPİC: 'MAÇA ÇOK ODAKLANMAMIZ LAZIM'

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Vikingli futbolcu Zlatko Tripic ise basın toplantısında şunları söyledi:

"İyi bir takım olduklarını biliyorum. Evimizde onlara çok şans vermedik ama buldukları şansları kaliteleriyle değerlendirerek bizi cezalandırdılar. Cesaret ortaya koyup kazanacağımıza inanırsak kazanabiliriz, bunu takım arkadaşlarıma söyledim. Turu geçmek bizim için çok önemli. Maça çok odaklanmamız lazım. Lige kalmak bizim hayalimiz. Futbolcu olarak isteğim burada biraz eğlenmek. Burası harika bir şehir ve ülke."