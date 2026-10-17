Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak, 8 puanlı ekip üçüncü galibiyet peşinde

Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak, 8 puanlı ekip üçüncü galibiyet peşindeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da Gaziantep FK'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. 8 puanla 11. sırada olan turuncu-lacivertliler, 5. iç saha maçında üçüncü galibiyetini ararken 12. sıradaki rakibiyle aynı puanda.
İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 8 puanla 11. sırada yer alıyor.
Turuncu-lacivertli ekiple aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftaya 12. basamakta girdi.
İstanbul Başakşehir'de cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları süren Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin durumu, son antrenmanın ardından belli olacak.
Süper Lig'de bu sezon 5. iç saha maçını oynayacak Başakşehir, üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.
Kaynak: AA
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