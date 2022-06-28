Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Dört grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da hazırlıklarına günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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