Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul temsilcisinin bugünkü hazırlıklarında topla ısınmayla başlayan idman, orta-şut çalışmasıyla devam etti. Dört grup halinde turnuva ile antrenman sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir, yeni sezona Burdur'da hazırlanıyor - Son Dakika

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