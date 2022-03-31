Rumen voleybolcu Alexia Carutasu, Türk vatandaşı oldu - Son Dakika
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Rumen voleybolcu Alexia Carutasu, Türk vatandaşı oldu

31.03.2022 14:47
Rumen voleybolcu Alexia Carutasu, Türk vatandaşı oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 1,88 metre boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024'ten itibaren Türk Milli Takımı'nda da forma giyebilecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia'nın Türk vatandaşlığı alması konusunda çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rumen voleybolcu Alexia Carutasu, Türk vatandaşı oldu - Son Dakika


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