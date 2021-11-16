Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor

Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'den iki haftadır haber alınamıyor. Ajansspor'un aktardığı habere göre; Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Steve Simon, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçinin güvenliği konusunda şüphe duyduklarını açıkladı.

"GARANTİ VERDİLER"

Olayın ardından Çin Tenis Federasyonu ile irtibata geçtiklerini aktaran Simon, "Tenis camiamızda, sporcuların güvenliğinden daha önemli bir konu yoktur. Çin'deki federasyon yetkilileri, bize Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdi. Ama onunla konuşmamıza izin vermediler" bilgisini verdi.

"BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

35 yaşındaki tenisçinin son durumuna ilişkin Simon, "Peng'in nerede olduğu ve güvenliğinin ne düzeyde sağlandığı konularında belirsizlik devam ediyor. Bu durum bizi çok endişelendiriyor" diye konuştu.