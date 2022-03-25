Basın çalışanları futsal ile stres atıyor - Son Dakika
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Basın çalışanları futsal ile stres atıyor

25.03.2022 15:43
Basın çalışanları futsal ile stres atıyor

Yıldırım Belediyesi ve TSYD Bursa Şubesi'nin basın çalışanları arasında düzenlediği Futsal Turnuvası birbirinden çekişmeli müsabakalarla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ve TSYD Bursa Şubesi'nin basın çalışanları arasında düzenlediği Futsal Turnuvası birbirinden çekişmeli müsabakalarla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi, Basın Kuruluşları Arası Futsal Turnuvası düzenliyor. Yunus Emre Spor Kompleksi'nde devam eden etkinliğe 16 basın kuruluşundan 160 basın mensubu katılıyor. 4 takımlı 4 grupta mücadele eden takımlardan gruplarında ilk iki sırayı alanlar çeyrek final oynayacak. Basın mensuplarının çok önemli bir kamu görevi ifa ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Basın mensubu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız doğru hızlı ve güvenilir haberi ulaştırmak için gecesini gündüzüne katarak zorlu şartlarda çalışıyor. Bir nebze de olsa onları bu yoğun tempodan çıkarıp, eğlenmelerini, rahatlamalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. TSYD Bursa Şubemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliğe arkadaşlarımızın yoğun ilgisi var. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediyesi ile birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise, "Bu etkinlik ile arkadaşlarımız bir nebze de olsa yoğun iş temposundan ve günlük hayatından uzaklaşarak keyifli zaman geçiriyor" diye konuştu. - BURSA

Basın çalışanları futsal ile stres atıyor
Basın çalışanları futsal ile stres atıyor
Basın çalışanları futsal ile stres atıyor
Basın çalışanları futsal ile stres atıyor
Basın çalışanları futsal ile stres atıyor

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Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, Futsal, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basın çalışanları futsal ile stres atıyor - Son Dakika


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