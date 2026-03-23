\'\'Basın toplantısına bilerek katılmadı\'\' deniyordu! Igor Tudor\'un acı günü

Premier Lig'in 31. hafta maçında ligde kötü günler geçiren Tottenham, kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 3-0 kaybederek kümede kalma yolunda büyük yara aldı.

IGOR TUDOR BASIN TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI

Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, maç sonunda ailevi sorunları nedeniyle basın toplantısına katılamamıştı. Basın toplantısında Tudor'un yerine yardımcı antrenör Bruno Saltor yer aldı. Yaşanan durumun teknik direktör için zor bir süreç olduğunu ifade eden Saltor, "Bu tamamen ailevi bir mesele ve onun için çok zor bir an.'' dedi.

BASIN TOPLANTISINA KATILMAMASI SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI

Küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Tudor'un basın toplantısına katılmaması çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Bazı medya organları ailevi meselenin bir bahane olduğunu öne sürse de gerçek sabah saatlerinde ortaya çıktı.

IGOR TUDOR BABASINI KAYBETTİ

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor'un babası Mario Tudor'un hayatını kaybettiği açıklandı. Hırvat teknik adamın, acı haberi Nottingham Forest karşısında alınan mağlubiyetin hemen ardından öğrendiği belirtildi. 47 yaşındaki Hırvat teknik adamın cenaze işlemleri için ülkesine döndüğü ifade edildi.