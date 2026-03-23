Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Basın toplantısına bilerek katılmadı'' deniyordu! Igor Tudor'un acı günü

23.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde Nottingham Forest'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından ailevi nedenlerden dolayı basın toplantısına katılmamıştı. Bu durum çeşitli spekülasyonlara yol açarken, gerçek sabah saatlerinde ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın babası Mario Tudor'un vefat ettiği açıklandı.

Premier Lig'in 31. hafta maçında ligde kötü günler geçiren Tottenham, kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'a 3-0 kaybederek kümede kalma yolunda büyük yara aldı.

IGOR TUDOR BASIN TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI

Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, maç sonunda ailevi sorunları nedeniyle basın toplantısına katılamamıştı. Basın toplantısında Tudor'un yerine yardımcı antrenör Bruno Saltor yer aldı. Yaşanan durumun teknik direktör için zor bir süreç olduğunu ifade eden Saltor, "Bu tamamen ailevi bir mesele ve onun için çok zor bir an.'' dedi.

BASIN TOPLANTISINA KATILMAMASI SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI

Küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Tudor'un basın toplantısına katılmaması çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Bazı medya organları ailevi meselenin bir bahane olduğunu öne sürse de gerçek sabah saatlerinde ortaya çıktı.

IGOR TUDOR BABASINI KAYBETTİ

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor'un babası Mario Tudor'un hayatını kaybettiği açıklandı. Hırvat teknik adamın, acı haberi Nottingham Forest karşısında alınan mağlubiyetin hemen ardından öğrendiği belirtildi. 47 yaşındaki Hırvat teknik adamın cenaze işlemleri için ülkesine döndüğü ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:24
17:00
16:30
16:07
15:01
14:57
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:37:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.