Maç sonuna damga vuran anlar! Okan Buruk, sinirini basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika
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Maç sonuna damga vuran anlar! Okan Buruk, sinirini basın mensuplarından çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gürültü yapan Çek basın mensuplarına tepki gösterdi. O anlarda hayli sinirlenen Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım" dedi.

23.02.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SUSSUNLAR DA BİZ KONUŞALIM"

Basın mensuplarına tepki gösteren Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" dedi. Mücadeleyi değerlendiren başarılı teknik adam, "Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık" ifadelerini kullandı.

"SORUMLUSU BENİM"

Sorumluluğu kendi üzerine alan 50 yaşındaki antrenör, "İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur" dedi

"KÖTÜ HAKEM DENK GELDİ"

Son olarak maçın hakemine de eleştirilerde bulunan deneyimli antrenör, "Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi" diyerek sözlerini tamamladı.

Maç sonuna damga vuran anlar! Okan Buruk, sinirini basın mensuplarından çıkardı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Sparta Prag, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonuna damga vuran anlar! Okan Buruk, sinirini basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • süleyman hakan gökşen: yani hakem krizi bitmiyor, orada hakem, burada hakem, peki sen ne oynadın? nerede o yıldızlar? bu hakem hastalığı hepimize sirayet etmiş, her kötü sonuçta topu hakeme atıyoruz, işin kolayı da bu sanırım... 211 14 Yanıtla
  • Ali Şenel: Adamı top diye oynarlar Avrupa’da bizim liğde alıştınız kollanmaya 177 40 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal: Karakterli bir duruş sergilemiş bravo. Hakedene hakettiği gibi. Fakat keşke hocam 3-2 nin rövanşında sende biraz sahada konuştursaydın taktiklerini. 101 12 Yanıtla
  • Hakan Gürbüz: Hakemler emzik gibi düdüğü ağzından çıkarmadığı,futbolcuların her pozisyon da kendini yere atma tiyatrosu bitmediği sürece bizim ligden bi cacık olmaz. 60 4 Yanıtla
  • Ahmet Demir: Türkiyede yense dahi hakemi dilinden düşürmeyen hoca yenilse hakeme neler der neler yapar.Artis yenilmişsin neyin davası kızardın 49 4 Yanıtla
  • Kemal Cansiz: Süleyman Hakan; adam suçlu benim diyor zaten iyi dinle iyi oku hakim ol sonra eleştir. Hakem konusunda da haksız değil Barış'a yapılan müdahaleyi gördün mü ? adamın ayağını kırdı o derece sert girdi kartı bırak faul bile vermedi uyarıda gelmedi. Buna sitem etmesi de normal ! Köyferans liginde değilsin UEFA dasın 15 32
  • Ali Arslan: Kötü hakem denk gelmiş, tabi alıştı Türk hakemlere ,düzgün yönetime alışık değil ya bücür Okan,tokadı böyle yersin. 30 11 Yanıtla
  • Ali Arslan: Okan buruk: "Beni Türk hakemlerine emanet edin." 22 3 Yanıtla
  • Pinokyo: Hakem gerçekten kötüydü ama tek taraflı değil. Rakibe de kötüydü. Örneğin Barış Alper rakibin formasından çekti rakip düşerken takılıp düştüler kartı rakip gördü.Orada Türkiye’deki gibi hakemleri baskı altına alamazsın. Asıl sen açıkla bakalım daha 1. dk’da Muslera neden oyunu yavaşlattı? Neden bu kadar korktun Avrupa Ligi’nin en zayıf takımından? Futbol fukarası Kerem (küçük olan) her maç ilk 11 nasıl başlar? Çok iyi yaptığım işte uçkuruna düşkün müdürümüz işten hiç anlamayan bir kıza terfi verdi ve ben artık eskisi gibi yüklenmiyorum işe. Yani Zaha sonuna kadar haklı. Mertens’i çıkarıp emekli Oliveira’yı neden aldın mesela. Toreira 10 dk daha oynayamazmıydı ? Tete’yi 10 dk 10 dk oynatıp nasıl performans beklersin? ????? 19 4 Yanıtla
  • Enis Demirağ: İSTİFA ET DERHAL ODA ERDEM LİKTİR GS SANA BÜYÜK GELİYOR AYNEN FATİH TERİM SİN MAÇI OKUYAMIYOR SUN EDEP YAHU EDEP 4 3 Yanıtla

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