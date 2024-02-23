Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarına tepki gösteren Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" dedi. Mücadeleyi değerlendiren başarılı teknik adam, "Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık" ifadelerini kullandı.
Sorumluluğu kendi üzerine alan 50 yaşındaki antrenör, "İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur" dedi
Son olarak maçın hakemine de eleştirilerde bulunan deneyimli antrenör, "Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi" diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Maç sonuna damga vuran anlar! Okan Buruk, sinirini basın mensuplarından çıkardı - Son Dakika
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