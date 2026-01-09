Geleceğin şampiyonları Başiskele'de yetişiyor - Son Dakika
Geleceğin şampiyonları Başiskele'de yetişiyor

09.01.2026 13:18  Güncelleme: 13:19
Başiskele Belediyesi, 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz Kış Spor Okulları ile 9 farklı branşta spor yapma imkanı sunarak sağlıklı nesiller yetiştiriyor ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2025-2026 Yılı Kış Spor Okulları, 4-14 yaş arası çocuklara 9 farklı branşta spor yapma imkanı sunarken, yoğun katılımla devam ederek hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de Türk sporuna yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Genc-i Ala Gençlik Modeli çatısı altında kültürden sanata, bilimden teknolojiye, eğitimden spora her türlü hizmetleri artırarak devam ettiren Başiskele Belediyesi, büyük potansiyele sahip kentin enerji dolu çocuklarına ve gençlerine her türlü iman ve mekanda spor yapmalarına fırsat sunuyor. Geçen yıllarda da büyük rağbet gören ve on binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda büyük fayda sağlayan Başiskele Belediyesi 2025-2026 Yılı Kış Spor Okulları, gençlerin yoğun katılımıyla doludizgin sürüyor.

9 farklı branşta spor yapma imkanı

Başiskele'de geleceğin teminatı çocukların beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-14 yaş arası çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Geçen yıllarda olduğu gibi yine bu dönemde de yoğun talep gören spor okullarında basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, güreş, masa tenisi ve tenis branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde geleceğin sporcuları sporlarını yapıyor.

Türk sporuna katkı

Genc-i Alalı gençlerin ve çocukların spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine katkı sunmanı sağlayan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, kentin yetenekli sporcularının keşfedilmesini de sağlıyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisansları çıkartılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda başarıdan başarıya koşma imkanı buluyor ve böylece ülke sporuna büyük katkı sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Başiskele, Spor

