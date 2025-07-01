Başiskele\'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları Açıldı

Başiskele'de yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar için bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları kapılarını açtı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde hayata geçirilen Genc-i Ala Gençlik Modeli kapsamında düzenlenen yaz spor okulları başladı. Başiskele'de ikamet eden 4-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak tamamen ücretsiz sunulan programda, uzman eğitmenler rehberliğinde 9 farklı branşta eğitim veriliyor.

Çocuklar; yüzme, karate, jimnastik, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, satranç ve güreş branşlarında sporla iç içe keyifli bir yaz geçiriyor. 29 Ağustos'a kadar devam edecek olan yaz spor okulları sayesinde çocuklar, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak değerlendirme fırsatı buluyor. - KOCAELİ