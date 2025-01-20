Başiskele Millet Bahçesi'nde Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Başiskele Millet Bahçesi'nde Tenis Turnuvası Heyecanı

Başiskele Millet Bahçesi\'nde Tenis Turnuvası Heyecanı

Başiskele'de yeni yılın ilk günlerinde düzenlenen Double Tenis Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada şampiyonluğu Mustafa Kemal Atalı-Günay Vatansever çifti kazanırken, ödül töreninde kupaları Belediye Başkanı Yasin Özlü takdim etti.

20.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:37
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Başiskele'de yeni yılın ilk günlerinde hizmete açılan millet bahçesinde tenis heyecanı yaşandı. Kıyasıya geçen mücadelede birincilere kupaları takdim edildi.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Tenis Akademisi iş birliğinde Başiskele Millet Bahçesi tenis kortunda Double Tenis Turnuvası düzenlendi. Kocaeli Tenis Akademisi'nden birçok sporcunun katıldığı turnuva, 17 Ocak Cuma akşamı açılış maçıyla başladı. Büyük heyecana sahne olan turnuva, pazar günü oynanan final maçı ile sona erdi. Mustafa Kemal Atalı-Günay Vatansever ile Afra Karagöz-Aytaç Şen çiftlerinin karşı karşıya geldiği final maçını Mustafa Kemal Atalı-Günay Vatansever çifti kazanarak şampiyon oldu. Başiskeleli sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği tenis turnuvasının final maçını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de izledi.

Tüm sporcuları tebrik eden ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, "Siz yapılanlara ilgi gösterdikçe biz daha iyilerini yapmak için hevesleniyoruz. Sizlerin teveccühü çalışma aşkımızı daha da artırıyor" dedi.

Turnuvanın birinci ve ikincisine kupalarının takdim edildiği ödül töreninin ardından etkinlik son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başiskele Millet Bahçesi'nde Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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