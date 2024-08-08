Başiskele Su Sporları Merkezi Yüzde 70 Tamamlandı - Son Dakika
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Başiskele Su Sporları Merkezi Yüzde 70 Tamamlandı

Başiskele Su Sporları Merkezi Yüzde 70 Tamamlandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine inşa edilen Başiskele Su Sporları Merkezi'nin tamamlanma oranı yüzde 70'e ulaştı. Su sporları merkezi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

08.08.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine inşa edilen Başiskele Su Sporları Merkezinde tamamlanma oranı yüzde 70'e ulaştı.

Amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan spor tesislerinin de yapımına devam ediyor. Kocaeli'nin denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesis olan su sporları merkezinin yapımı sürüyor. Yeniköy sahilindeki Başiskele Su Sporları Merkezi'nde ilerleme oranı yüzde 70. Başiskele Su Sporları Merkezi yapım işi kapsamında ekipler cephe sandviç panellerin imalatları tamamlamak üzere. Prefabrik içerisinde seramik imalatları ile elektrik ve mekanik işlemler devam ediyor. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılıyor. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başiskele Su Sporları Merkezi Yüzde 70 Tamamlandı - Son Dakika

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