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Başkale Stadı tamamlandı - Son Dakika

Başkale Stadı tamamlandı

03.01.2022 10:17
Başkale Stadı tamamlandı

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan bir futbol sahası ve beş adet semt sahasının inşaat çalışmaları tamamlanarak futbol oynamaya hazır hale getirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan bir futbol sahası ve beş adet semt sahasının inşaat çalışmaları tamamlanarak futbol oynamaya hazır hale getirildi.

Başkale'deki spor tesislerinin sayısını artırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmesine olanak sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesinin yürüttüğü ortak proje kapsamında 12 milyon TL bütçeyle 1 adet futbol sahası, 5 adet semt sahası, spor salonu ve gençlik merkezi kazandırılması için çalışmalar başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale Stadı ve semt sahaları futbol oynamaya hazır hale getirildi.

Van Çetin Atacan 1. Amatör A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlikspor futbolcuları, Başkale Stadı'nda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlçeye geldiği ilk günden bu yana spora her türlü desteği veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da, Başkale temsilcisinin ilk antrenmanını yakından takip etti.

Futbol sahasında futbolcularla bir araya gelen Kaymakam Solak, stadyumda incelemelerde bulunarak antrenmanı izledi. İlçeye futbol sahası kazandırdığı için Başkale Gençlikspor futbolcuları Kaymakam Solak'a teşekkür ederek, 65 numaralı Başkale Gençlikspor formasını hediye etti.

Takımın durumu ve çalışmaları hakkında Başkale Gençlikspor Kulüp Başkanı Kerem Karaman ve antrenör Kinyas Turan'dan bilgi alan Kaymakam Solak, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sahadan ayrıldı. - VAN

Başkale Stadı tamamlandı
Başkale Stadı tamamlandı
Başkale Stadı tamamlandı
Başkale Stadı tamamlandı
Başkale Stadı tamamlandı
Başkale Stadı tamamlandı

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Başkale, Futbol, İnşaat, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkale Stadı tamamlandı - Son Dakika Spor


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