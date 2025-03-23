Başkalespor ve Van Büyükşehirspor Berabere Kaldı

Van Amatör 1. Lig'de Başkalespor, Van Büyükşehirspor ile 1-1 beraber kaldı.
Başkale Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Başkalespor, Mazlum Gençbuğa'nın 15. dakika attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın 80. dakikasında Büyükşehirsporlu Mertcan Aldemir'in attığı golle maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, takımlar birer golle puanları paylaştı.
Maçı, ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. - VAN
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