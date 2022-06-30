Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı

30.06.2022 15:56
Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımını Antalya'ya yolcu etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımını Antalya'ya yolcu etti.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 1-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hentbol takımı oyuncuları ve teknik ekibine başarı dileklerini ileterek Antalya'ya yolcu etti.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımının şampiyonada güzel sonuçlar elde edeceğine inandığını belirten Başkan Çetin Akın, "Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan belediyemiz hentbol takımını Antalya'ya uğurladık. Türkiye Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde edeceğine inandığımız takımımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Karşıyaka altyapısıyla gururlu Karşıyaka altyapısıyla gururlu Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Turgutlu, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:04:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement