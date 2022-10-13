Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2022-2023 Futbol Sezonunda Konya Amatör Küme Süper Grup'ta mücadele edecek olan Akşehirsporlu futbolcularla, Pazar günü kendi sahasında Kadınhanı Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda verilen yemekte ilk olarak Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz bir konuşma yaptı. Kanyılmaz sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sezon sonu gelmeden, daha haftalar öncesinden şampiyonluğumuzu, liderliğimizi belirleyeceğimize inanıyorum ki inanmak başarmanın yarısı. Yaklaşık 8 haftadır hocamız, teknik kadromuz, futbolcularımızla birlikte yoğun bir şekilde hazırlık dönemi geçirdik. Bu süre zarfında 8 farklı hazırlık maçı yaptık ve bunların çoğu şehir dışındaydı. Güzel değerlendirmeler ve başarılı sonuçlar aldık. Bugün inandığımız kadroyu, takımı oluşturduk. Ben kazasız belasız ve sonu şampiyonluk olan güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Her zaman iyi oynayan kazansın, centilmenlik bunu gerektirir, Akşehir Nasreddin Hoca torunlarına bu yakışır ama iyi oynayan takımda bizim takımımız olsun diyoruz. Sizlere güç kuvvet diliyoruz ve sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. 8 yıldır BAL Liginde Akşehir'i temsil ettik, bu sene bir şanssızlık oldu ve BAL ligine veda ettik. İnşallah ben tekrar BAL liginde ve akabinde 3. Ligde yerimizi alacağımıza inanıyorum. Akşehir sadece spor olarak değil, bir çok değerleriyle, potansiyeliyle bir çok ilden büyük bir yer. Buraya 3. Ligde,, 2. Ligde takım yakışır. Bu noktada sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ise, futbolun sadece bir oyun olmadığını, bireysel olarak şahısların kendilerini disipline ettikleri bir hayat felsefesi olduğuna vurgu yaparak, "Bireysel olarak bu şekilde önem arz ederken ilçe düzeyine geldiğinizde de ilçeyi tanıtan, ilçenin değerlerinden bir tanesidir. Bu nedenle bu işi sadece para kazanılan, ticari olan, yada hafta sonları bir araya gelinip alkış yapılan bir oyunun ötesinde; hem bireysel düzeyde sizi disipline eden hem de ilçe düzeyinde ilçemizi tanıtan, temsil eden ve ilçemizin vitrini olan bir konu olarak görmeliyiz. Bu anlamda bende yeniz sezonun sizlere ve Akşehirli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akşehirspor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri; yemeğe katılan protokol üyelerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Akşehirspor formaları takdim ederken motivasyon yemeği hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - KONYA