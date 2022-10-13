Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği

13.10.2022 16:17
Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2022-2023 Futbol Sezonunda Konya Amatör Küme Süper Grup'ta mücadele edecek olan Akşehirsporlu futbolcularla, Pazar günü kendi sahasında Kadınhanı Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2022-2023 Futbol Sezonunda Konya Amatör Küme Süper Grup'ta mücadele edecek olan Akşehirsporlu futbolcularla, Pazar günü kendi sahasında Kadınhanı Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda verilen yemekte ilk olarak Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz bir konuşma yaptı. Kanyılmaz sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sezon sonu gelmeden, daha haftalar öncesinden şampiyonluğumuzu, liderliğimizi belirleyeceğimize inanıyorum ki inanmak başarmanın yarısı. Yaklaşık 8 haftadır hocamız, teknik kadromuz, futbolcularımızla birlikte yoğun bir şekilde hazırlık dönemi geçirdik. Bu süre zarfında 8 farklı hazırlık maçı yaptık ve bunların çoğu şehir dışındaydı. Güzel değerlendirmeler ve başarılı sonuçlar aldık. Bugün inandığımız kadroyu, takımı oluşturduk. Ben kazasız belasız ve sonu şampiyonluk olan güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Her zaman iyi oynayan kazansın, centilmenlik bunu gerektirir, Akşehir Nasreddin Hoca torunlarına bu yakışır ama iyi oynayan takımda bizim takımımız olsun diyoruz. Sizlere güç kuvvet diliyoruz ve sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. 8 yıldır BAL Liginde Akşehir'i temsil ettik, bu sene bir şanssızlık oldu ve BAL ligine veda ettik. İnşallah ben tekrar BAL liginde ve akabinde 3. Ligde yerimizi alacağımıza inanıyorum. Akşehir sadece spor olarak değil, bir çok değerleriyle, potansiyeliyle bir çok ilden büyük bir yer. Buraya 3. Ligde,, 2. Ligde takım yakışır. Bu noktada sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ise, futbolun sadece bir oyun olmadığını, bireysel olarak şahısların kendilerini disipline ettikleri bir hayat felsefesi olduğuna vurgu yaparak, "Bireysel olarak bu şekilde önem arz ederken ilçe düzeyine geldiğinizde de ilçeyi tanıtan, ilçenin değerlerinden bir tanesidir. Bu nedenle bu işi sadece para kazanılan, ticari olan, yada hafta sonları bir araya gelinip alkış yapılan bir oyunun ötesinde; hem bireysel düzeyde sizi disipline eden hem de ilçe düzeyinde ilçemizi tanıtan, temsil eden ve ilçemizin vitrini olan bir konu olarak görmeliyiz. Bu anlamda bende yeniz sezonun sizlere ve Akşehirli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akşehirspor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri; yemeğe katılan protokol üyelerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Akşehirspor formaları takdim ederken motivasyon yemeği hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - KONYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Salih Akkaya, Hisarcık, Akşehir, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a motivasyon yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement