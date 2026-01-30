Galatasaraylı başkan, Fenerbahçeli çocukları sevindirdi

Galatasaray taraftarı olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın, Seyitli Mahallesi'nde futbol oynayan Fenerbahçeli çocuklarla kurduğu sıcak diyalog, sosyal medyada ilgi görürken, Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu'nun mahalleye yaptığı ziyarette çocuklara Fenerbahçe forması ve yağmurluk hediye edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın, Seyitli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Selahittin Kılıç halı sahasında futbol oynayan çocuklarla kurduğu samimi diyalog, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu, Seyitli Mahallesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Selahittin Kılıç halı sahasında incelemelerde bulunan Başkan Balaban, maç yapan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara, "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusunu yönelten Balaban'a, çocukların büyük çoğunluğu "Fenerbahçe" yanıtını verdi. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Başkan Balaban'ın bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşması, ülke genelinde ilgi gördü.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu Başkanı Emre Dümen, platform üyeleri, Fenerbahçe TV programcısı Elif Eker, gazeteci Ali Çetin ve Manisalı iş insanı Burak Gülşen Seyitli Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan, çevre mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte çocuklara forma ve yağmurluk hediye edildi.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldı

Ziyaret sırasında konuşma yapan ve Fenerbahçe atkısı takan Galatasaraylı Belediye Başkanı Semih Balaban, sporun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde yapılması gerektiğine dikkat çekti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Balaban, "Çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk katan misafirlerimiz, minik sporcularımıza forma ve yağmurluk hediye ederek bu anlamlı buluşmayı daha da güzelleştirdi. Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın yanında olmaya, mahallelerimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Formalarına kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşarken, etkinlikte emeği geçen herkese de teşekkür edildi. - MANİSA