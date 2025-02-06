Başkan Balaban, Judo Şampiyonu Yelkenci'yi Altınla Ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Balaban, Judo Şampiyonu Yelkenci'yi Altınla Ödüllendirdi

Başkan Balaban, Judo Şampiyonu Yelkenci\'yi Altınla Ödüllendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyon olan judocu Emin Levent Yelkenci'yi tebrik etti ve altınla ödüllendirdi. Balaban, spora verdikleri önemin meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

06.02.2025 16:51  Güncelleme: 16:53
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor'un judocusu Emin Levent Yelkenci'yi tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birinci olan Yunusemre Belediyespor'un judocusu Emin Levent Yelkenci'yi makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi. Spora ve sporcuya verdikleri önemin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Başkan Balaban, Emin Levent Yelkenci'yi, antrenörlerini, ailesini ve başarıda emeği geçen kulüp yönetimini tebrik etti. Belediye Başkanı Balaban, "Sporcumuz, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek gururumuz oldu. Kendisinin milli takım seviyesinde de başarılı olup, ülkemize madalyalar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Hangi amatör branş olursa olsun tüm sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emin Levent Yelkenci, 15 Şubat'ta Samsun'da yapılacak Ümitler Milli Takım Kampı'na katılacak ve buradaki yoğun çalışmaların ardından Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticisi Yücel Taşçı, Emin Levent Yelkenci'nin annesi Mübeccel Yelkenci ve antrenörler Halil Atmaca, Derya Çidem, İsmail Canıtez de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Balaban, Judo Şampiyonu Yelkenci'yi Altınla Ödüllendirdi - Son Dakika

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