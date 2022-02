Başkan Bıyık, sporda derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, muay thaide Avrupa ikincisi olan Devrim Kılıç ve tekvandoda Kocaeli birincisi olan Elif Karakelle'yi tebrik ederek ödül verdi.

Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın bu haftaki adresi Neşet Yalçın Ortaokulu oldu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Bıyık, iyi dersler diledi. Bayrak töreninden sonra okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Bıyık, okulda görevli öğretmenlerin görüş, istek ve taleplerini de dinledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak töreninin ardından okul öğrencileri olan ve Muay Thaide Avrupa ikincisi olan Devrim Kılıç ile tekvandoda Kocaeli birincisi olan Elif Karakelle'ye ödüllerini takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Muzaffer Bıyık, "Her hafta farklı bir okulda bu heyecana ortak oluyoruz. İlçemizde eğitim bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi ve gençlerimizi önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde gençlere yönelik eğitimden spora birçok farklı alanda eğitim ve destek veriyoruz. Madalya kazanan iki öğrencimizi bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ