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Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz - Son Dakika

Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz

02.02.2022 17:10

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a imza atmasının ardından GS TV'de maliyetler nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklayan Başkan Burak Elmas bu açıklaması sonrası tepki topladı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından Başkan Burak Elmas için yazdıkları beğeni yağmuruna tutuldu. Gökbakar'ın, "Başarısızlıkların üstüne bir de racon kesiyorsunuz" dedi.

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla kıyamet koptu. Galatasaraylı taraftarlar Gedson transferinin yapılamaması nedeniyle Başkan Burak Elmas ve yönetimine sert tepki gösterdi. Burak Elmas GS TV'de, "İsteseydik alırdık. Maliyetlerden ötürü vazgeçtik. Taraftarlarımız sosyal medyada oyuna getirmeye çalışanların gazına gelmesin" açıklaması yaptı. Koyu Galatasaraylı Şahan Gökbakar çıldırdı.

"BU NASIL GENÇLEŞME?"

Galatasaray'ın gençleşme operasyonunda 36 yaşında Gomis'e imza attırılmasına tepki gösteren Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar!" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ YÖNETİMSİNİZ"

Gökbakar sonrasında tavrını sertleştirerek, "Söylenecek tek şey var. Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan" paylaşımını sonlandırdı.

Burak Elmas'ın açıklamalarıyla çılgına dönen Şahan Gökbakar'dan görülmemiş tepki: Bir de racon kesiyorsunuz!
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Şahan Gökbakar, Burak Elmas, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz - Son Dakika
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