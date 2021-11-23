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Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım - Son Dakika

Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım

23.11.2021 19:17
Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas önemli toplantıdan sonra açıklamalar yaptı. Özdemir'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Elmas, "Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistemden beslenen aktörler var. Bunların isimlerini de konuştum. Bu aktörlere Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım" dedi. Diğer taraftan Elmas, yönetimin bir kısmının da beIN Sports'u ziyaret ettiğini belirtti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından hakem yönetimini hedef alan sar-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, TFF'yle toplantı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bugün bir görüşme gerçekleştiren TFF Başkanı ile Burak Elmas kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY YÖNETİMİ İLE AYNI DUYGULARI PAYLAŞMAKTAYIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir "Burak Elmas ve 2 arkadaşıyla beraber federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnızca derbiyi değil, Galatasaray ve TFF ilişkilerini konuştuk. Tabii ki derbiyi de konuştuk. Yaşananları, kim neyi yanlış anladı, tribündeki olayları konuştuk. Türk futbolu Galatasaray'sız olmaz. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. TFF ve Galatasaray'ın ilişkilerini en iyi noktaya getirmek durumundayız. Ben ve yönetimim, Burak Elmas ve yönetimi aynı duyguları paylaşmaktayız." dedi.

"NİHAT ÖZDEMİR ÇOK RAHAT KONUŞABİLDİĞİMİZ BİRİ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Geçen hafta konuştuk. Ancak derbi beklentilerimizin üzerinde birtakım olaylara gebe olunca ben basın toplantısı yaptım. Sayın başkanımız da bana mesaj çekerek saat 3'te randevu talebimize cevap verdi. Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olacağını söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yeni Tahkim ve Disiplin Kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içerisindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN TESLİM OLMASINA İZİN VERMEMEMİZ LAZIM"

Sarı-kırmızılıların başkanı "Merkez Hakem Kurulu ile ilgili de Kulüpler Birliği'nin federasyonla birlikte yürüttüğü bir çalışma var. Başkana kabulleri için teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistemden beslenen aktörler var. Bunların isimlerini de konuştum. Bu aktörlere Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım." dedi.

"TFF'NİN DE İŞİ KOLAY DEĞİL"

Burak Elmas "Her takımın sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği, verilen kararlarda vicdani rahatlık olduğu bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlemememiz lazım. Dosyalarımızı da sunduk. Ciddi bir hazırlık yaptık. Farklı bir konuşma yapmadık Galatasaray olarak. Her kulübe eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar prensibimiz. TFF'nin de işi kolay değil, bunun olmasını istemeyen içeride dışarıda bir kesim var." açıklamasını yaptı.

"YÖNETİMİMİZDEN BİR KISIM, BEIN SPORTS'U ZİYARETE GİTTİ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Biz buradayken yönetimimizden bir kısım, beIN Sports'u ziyaret ederek maçla ilgili, standart dışı uygulamalar için rahatsızlıklarını iletip, onlardan gerekli bilgileri almak üzere gittiler. Bu bilgiler bu akşam bize ulaşacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım

Nihat Özdemir, Burak Elmas, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım - Son Dakika
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