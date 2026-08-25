Büyükakın’dan galibiyet tebriği: "Her hafta daha iyi olacağız" - Son Dakika
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Büyükakın’dan galibiyet tebriği: "Her hafta daha iyi olacağız"

Büyükakın’dan galibiyet tebriği: "Her hafta daha iyi olacağız"
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendiği maçı tribünden izledi ve takımı tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Kocaelispor'u kutladı.

Başkan Tahir Büyükakın, yeşil-siyahlı ekibin dün sahasında oynadığı karşılaşmayı Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ile birlikte tribünden takip etti. Kocaelispor'un Berkan Kutlu ve Maglica'nın attığı gollerle sahadan galip ayrıldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, elde edilen skordan ve oynanan futboldan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Büyükakın, "Yeni sezonun ilk galibiyetini, muhteşem taraftarımızın önünde güzel bir oyunla aldık. Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Her geçen hafta daha da iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Öte yandan, maç öncesinde yaptığı 2-1'lik skor tahmininin hatırlatılması üzerine Büyükakın, "İyi ki tutmamış. Çünkü bu daha güzel bir skor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükakın’dan galibiyet tebriği: 'Her hafta daha iyi olacağız' - Son Dakika

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