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Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır"

20.02.2022 09:01
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un ligde üst sıralara çıkacağını umut ettiklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un ligde üst sıralara çıkacağını umut ettiklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor'un sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 38 puana erişen takım Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcuları, maç boyunca takıma destek veren taraftarları tebrik etti.

Sarı kırmızılı takımın ligde üst sıralara çıkacağını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır. 38 puandayız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yukarılara doğru çıkış devam eder" dedi. - KAYSERİ

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Memduh Büyükkılıç, Giresunspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır' - Son Dakika Spor


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