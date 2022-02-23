Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a moral ziyareti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi Yukatel Kayserispor'da teknik heyete ve futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta Giresunspor'u evinde ağırlayan ve 2-1'lik galibiyet ile çıkışını sürdüren Yukatel Kayserispor'da teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor'a konuk olacak sarı kırmızılı takıma moral ziyaretinde bulunarak, her zaman şehrin markası olan Y. Kayserispor'un yanında olduklarını söyledi. Tesislerde gerçekleşen ziyarette, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile teknik heyete ve futbolculara başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönüleceğine olan inancını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, bu zamana kadar 999 gol atan Kayserispor'da, 1000'inci golün bu hafta atılmasını umut ettiklerini ifade ederek, tüm takıma Karadeniz deplasmanında başarılar diledi. Sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcular da destek ve moral ziyareti için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Süper Ligin 27. haftasında 38 puanda 9'uncu sırada yer alan Yukatel Kayserispor, 63 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'a misafir olacak. Karşılaşma, 25 Şubat Cuma günü saat 20.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. - KAYSERİ