Başkan Çakın'dan yaz spor kursları müjdesi - Son Dakika
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Başkan Çakın'dan yaz spor kursları müjdesi

20.07.2022 16:43
Başkan Çakın'dan yaz spor kursları müjdesi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, toplamda 12 farklı kategoride gerçekleştirilen yaz spor kurslarının ikinci döneminde de devam edeceğini müjdeledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, toplamda 12 farklı kategoride gerçekleştirilen yaz spor kurslarının ikinci döneminde de devam edeceğini müjdeledi.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanmasıyla birlikte başladı. 5 yaşından 14 yaşına kadar birçok çocuğun eğitim gördüğü yaz kursları eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oluyor. Geçtiğimiz ay sonunda başlatılan ve yaz boyunca on iki farklı branşta devam edecek olan yaz kurslarında, sağlıklı yaşamı destekleyerek çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Başkan Çakın'dan motivasyon ziyareti

Yaz kurslarını ziyaret ederek kurslarda eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; yaz başından bu yana futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi farklı branşlarda bine yakın öğrenciyi yaz kurslarında ağırladıklarını, bunun kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Yüzme, basketbol ve jimnastik kurslarına giderek çocukların eğitimlerini izleyen Çakın, çocuklarla sohbet ederek onların neşesini paylaştı. Yüzme kursunda eğitim alan çocuklarla konuşan ve onların kursa katılmaktan duydukları memnuniyetleri dinleyen Çakın, ziyaretin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler vererek başarılar diledi.

"Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandıracağız"

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Çakın; "Burada çocuklarımız bir yandan sportif aktivitelerine katılırken bir yandan da kaynaşma ve sosyalleşme imkanı buluyor. Çocuklarımızı özellikle içinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgisayar, tablet ve telefon bağımlılığından kurtarmak, aynı zamanda da onların obeziteye karşı bilinçlenmesi ve hastalıktan uzak kalması amacıyla sportif faaliyetlerini önemsiyoruz. İnşallah düzenlediğimiz kurslar sayesinde çocuklarımıza spor alışkanlığını kazandırarak bundan sonraki yaşamlarında daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamış oluruz" diye konuştu. Çakın bu kurslar sayesinde çocukların yaz tatilini keyifle ve eğlenerek geçireceğinin de altını çizdi.

Kursların birinci etabının ay sonunda tamamlanacağını ve 1 Ağustos'ta ikinci dönemin başlayacağını kaydeden Çakın, tüm aileleri, çocuklarının daha sağlıklı ve sporla dolu bir yaşama sahip olması için onları Uşak Belediyesi Yaz Kurslarına göndermeye davet etti. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çakın'dan yaz spor kursları müjdesi - Son Dakika

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