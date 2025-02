Başkan Canpolat: Şanliurfa\'nın, Haliliye\'nin adını tüm Dünya\'ya duyuracağız

Spor

Haliliye Belediye spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen Kuşak Terfi Sınavını başarıyla tamamlayan 120 genç sporcu, düzenlenen törenle kuşaklarına ve başarı belgelerine kavuştu. "İnşallah gelecekte Şanlıurfa'nın, Haliliye'nin adını tüm Dünya'ya duyuracağız" diyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kız Tekvando Takımı ve Jimnastik Takımı kurulduğunu da müjdeledi.

Haliliye Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerini geliştirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde çeşitli branşlarda sunulan kurslar ile uzman antrenörler eşliğinde gençlere eğitim veriliyor. Yaz tatillerini ve boş zamanlarını spor ile değerlendiren ve akranlarıyla kaliteli zaman geçiren çocuklar, bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Haliliye Belediyespor Kulübü ile lisanlı sporcuların sayısı her geçen gün artarken, Kuşak Terfi Sınavını başarı ile tamamlayan 120 minik sporcuya başarı belgeleri ve kuşakları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Haliliye Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, belediye olarak spora olan desteklerinin süreceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde Kız Tekvando Takımı ve Jimnastik Takımı kurulduğunu müjdeledi.

Başkan Mehmet Canpolat, "Bugün burada, bu çatı altında bize imkan sağlayan, bizleri geleceğe taşıyan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, Valimize, Kaymakamımıza ve onun bünyesindeki kurum müdürlerine ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerimi ederken, birlik ve dayanışmanın bir ürünü olarak tabii ki siz vatandaşlarımızın Haliliye Belediyesi'ne olan güveni ile birlikte böyle kalabalık bir tablo ile böylesi bir çatı altındayız. Dedim ya her bahar bir çiçekle başlar, Allah'ın izni ile bu çiçeklerimiz gelecekte ağaca, çınara dönüşecektir. Bizler Haliliye Belediyesi olarak sadece imar anlamında değil, aynı zamanda gelecek nesilleri de imar etme hususunda onları ihmal etmemek adına gerek eğitim alanındaki dershanelerimiz, kurslarımızla; gerekse sportif alanlardaki tüm dallarda olmak üzere uzman hocalarımızla birlikte sizlere, geleceğe ve kendi öz çocuklarımızın ne yapıyorsa hangi spora, hangi branşa ilgi duyuyorlarsa onların önünü açmak adına Haliliye Belediyemizin ve gönlümüzün kapılarını açmış bulunmaktayız. İnşallah siz bundan sonra da bizim evlatlarımızsınız, her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de. Bizler de sizlere elimizden geldiği kadarıyla geleceğe yönelik olarak her türlü imkanı sağlayıp, inşallah Şanlıurfa olarak Haliliye'den özellikle pozitif ayrımcılık yaparak kız öğrencilerimiz başta olmak üzere Türkiye çapında madalyalar alarak Şanlıurfa'ya, Haliliye'ye gelecektir. Buna söz veriyor muyuz, madalya alacak mıyız? Hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Biz hep birlikte varız, hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz sizlerin emrinizde olacağız ve inşallah gelecekte Şanlıurfa'nın, Haliliye'nin adını tüm Dünya'ya duyuracağız" dedi.

Törende başarı belgelerini ve kuşaklarını alan sporcular, antrenörleri eşliğinde gösteriler yaparak, hünerlerini sergiledi. - ŞANLIURFA