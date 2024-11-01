Başkan Doğan\'dan Mezarlık Ziyareti

Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Salih Erdem ile eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan, Ulusoy, Erdem ve Özyazıcı'nın mezarlarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.

Doğan'a ziyaretleri sırasında Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.