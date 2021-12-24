Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor'da Başkan Erdoğan Çolak, bulundukları sıralamadan memnun olmadıklarını, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.
Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel 'in vefatından sonra başkanlık görevini devralan, gösterdiği pozitif tavrıyla camiada inancın ve birlik beraberliğin sürmesini sağlayan Başkan Erdoğan Çolak, devre arası takımdaki eksik mevkilerin güçlendirilmesiyle sezon sonunda şampiyon başkanlar arasındaki yerini almak istediğini söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Başkan Erdoğan Çolak: ' Bizim hedefimiz şampiyonluk' - Son Dakika Spor