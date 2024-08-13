Başkan Ertaş, Gürespor\'un ilk antrenmanına katıldı

Spor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un sezonun ilk antrenmanına katılarak başarılar diledi.

Kulüp yönetimi ve sporcular ile bir araya gelen Başkan Ertaş " Yardımcım Cavit Cebeci ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte takımımız Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un ilk antremanında Körfezin Melekleri'ni ziyaret ettik. Motivasyonu yüksek, güçlü ve enerjik olan takımımız ligde büyük başarılılar kazanacaklarının sinyallerini verdiler. Kulüp Başkanı Agah Ferhatoğlu'na, yönetimine, teknik ekibe ve oyuncularımıza sakatlıksız, başarılı güzel bir sezon diliyorum."dedi. - BALIKESİR