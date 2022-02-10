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Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül - Son Dakika

Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül

10.02.2022 12:33
Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Turnuvası'ndan şampiyon olarak dönen Akdeniz Belediyespor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Turnuvası'ndan şampiyon olarak dönen Akdeniz Belediye spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 81 ilden 6 bine yakın sporcu, antrenör ve hakemin katılımıyla minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile dönen Akdeniz Belediyespor'a bağlı sporcular Başkan Gültak'ı ziyaret etti.

Hedef Antalya'daki Avrupa Şampiyonası

Sporcuları ağırlayan Başkan Gültak, "Ordu'da yoğun bir katılımla gerçekleşen turnuvada şampiyon olan kulübümüzün sporcularını ağırlamaktan gurur duyuyorum. Sırada önemli bir müsabakaları daha var. Eylül'de Antalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Sporcularımızın oradan da madalya ile döneceklerini umuyorum. Bizler desteğimizi esirgemeden sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah onları Antalya'da da kürsüde Türk bayrağımızı dalgalandırırken de göreceğiz" dedi.

Başkan Gültak'tan sporculara maddi destek

Sporcuların çok zorlu şartlarda bu başarıyı elde ettiklerine dikkat çeken Gültak, Akdeniz Belediyespor Kulübü yetkililerine, dereceye giren bu sporcuların maddi olarak da ödüllendirilmesi talimatını verdi. Gültak sözlerini şöyle noktaladı; "Önümüzde 1/5000'lik imar düzenlemeleri de var. Bu düzenleme sonrası onlara spor merkezi yapılacak bir alan sunmayı hedefliyoruz. İmar sorunları da bittikten sonra aralarında dünya şampiyonu olan milli sporcularımızın da olduğu gençlerimize daha modern ve nezih ortamlarda spor yapmaları konusunda bir kompleksi de kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Kendi kategorilerinde şampiyon oldular

Ordu'da 19-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada büyükler artı kategorisinde milli boksör Gülizar Kara, büyük erkekler kategorisinde 57 kiloda mücadele eden Hatip Emlek, ve gençler kategorisinde 51 kiloda ringde ter döken Muhammed Taşkin şampiyonluk ipini göğüsledi. - MERSİN

Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül
Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül

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Şampiyon, Türkiye, Akdeniz, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Gültak'tan şampiyon sporculara ödül - Son Dakika Spor


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