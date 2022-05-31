Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı

31.05.2022 12:33
Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı

TFF 2. Lige yükselerek önemli bir başarıya imza atan Fethiyespor için Fethiye'de görkemli bir şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

TFF 2. Lige yükselerek önemli bir başarıya imza atan Fethiyespor için Fethiye'de görkemli bir şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Beşkaza Meydanında yapılan kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu.

Şampiyonluk kutlamalarına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve binlerce Fethiyespor taraftarı katıldı.

Başkan Alim Karaca; "Zafer her zaman inananlarındır"

Kutlama töreninde konuşan Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, önümüzdeki sezon hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirtirken, "Şampiyonluğun en büyük mimarı siz taraftarlarımızsınız. Fethiye için Fethiyespor için yapılacak daha çok şey var. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün destek vermeye devam edeceğini söyledi. Kendisine ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaptığı konuşmada "Zafer her zaman inananlarındır. Esat Başkanım başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, hocamız, futbolcularımız ve tüm şehir bu şampiyonluğa inanmıştı. Bizim hedefimiz birinci lig. Önümüzdeki zor süreçte bizlerle beraber olacağından hiç şüphemiz olmayan geminin kaptanı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Osman Gürün; "Yolumuz açık olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun"

Kutlama töreninde vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceklerini belirtirken, Fethiyespor'un şampiyonluğunu kutladı. Gürün, "Fethiyesporumuz 1933 yılında kurulmuş büyük bir takım. İnişleriyle çıkışlarıyla, 89 yıldır bu hikaye devam ediyor. Bu gün 3 sene önce kaybettiğimiz ikinci ligde tekrar yerimizi aldığımız için çok keyifli ve mutluyuz. Bu başarıda emeği olan, destek veren ve destek verecek olan kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Yan yana, kol kola olup başaramayacağız hiçbir şey yok. Hep birlikte o hedefe doğru yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı
Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı
Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı

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Kaynak: İHA

Fethiyespor, Osman Gürün, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Gürün, Fethiyespor'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı - Son Dakika


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