Başkan Güzgülü, Avrupa 2'ncisi judocuyu altınla ödüllendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Letonya'nın başkenti Riga kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda Avrupa 2'ncisi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Zilan Ertem'i ağırladı. Ertem'i kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Güzgülü, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Zilan Ertem, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda Avrupa 2'ncisi olarak, kulübü ve Manisa'yı gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, başarılı sporcuyu ağırladı. Ertem ile judo ve başarısı üzerine sohbet eden Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, sporcuyu altınla ödüllendirerek, kutladı ve başarılarının devamını diledi. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusunu tebrik etti. Gençlerin spora teşvik edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa'dan yeni ve büyük yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı kendilerine vizyon olarak belirlediklerini dile getirdi. - MANİSA