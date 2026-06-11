Başkan Eyüp Kahveci öğrencilerle gelecek hedeflerini konuştu - Son Dakika
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Başkan Eyüp Kahveci öğrencilerle gelecek hedeflerini konuştu

Başkan Eyüp Kahveci öğrencilerle gelecek hedeflerini konuştu
11.06.2026 09:41  Güncelleme: 09:42
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, spor ortaokulu ve lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi, eğitim ve spor çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, geleceğin sporcularının yetiştirildiği Kütahya Spor Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ülke genelinde pilot uygulama kapsamında açılan spor ortaokulları arasında yer alan okulda incelemelerde bulunan Başkan Kahveci, eğitim ve spor alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Akademik başarı ile sportif gelişimi birlikte hedefleyen okulun faaliyetlerini değerlendiren Kahveci, öğrencilerle sohbet ederek hedefleri ve gelecek planları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında okulun sağladığı eğitim imkanlarının ve spor faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, sportif yeteneği ve akademik başarısı bulunan öğrencilerin kabul edildiği kurumun gençlerin hem eğitim hayatına hem de spor kariyerlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Sporun disiplinli, özgüven sahibi ve başarılı bireylerin yetişmesindeki rolüne vurgu yapan Kahveci, gençlerin erken yaşlardan itibaren sporla iç içe olmalarının önemine değindi.

Program kapsamında okulun mevcut fiziki imkanları da değerlendirildi. Öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin eğitimine ve sporla iç içe büyümesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Kahveci, kurumlar arası iş birliğiyle gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda istişarelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kütahya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Eyüp Kahveci öğrencilerle gelecek hedeflerini konuştu - Son Dakika

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