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Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül - Son Dakika

Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül

20.02.2022 10:30
Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Meclisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olan kulüp sporcularını ödüllendirdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Meclisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olan kulüp sporcularını ödüllendirdi.

Bu kapsamda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4 - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası"nda takım halinde ikinci olan Karatay Belediyesi Spor Kulubü İşitme Engelliler Güreş Takımı ile Ordu'da düzenlenen "Türkiye Kick Boks Şampiyonası"nda derece elde eden sporcuları ağırladı. Buluşmada Karatay Belediyesi Spor Kulubü Başkanı Şecaattin Küçükdağ, Kulüp Müdürü Ese Hançerli, Karatay Belediyesi Spor Kulubü İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörleri Necmettin Yılmaz ve Mustafa Oğuz ile Karatay Belediyesi Spor Kulubü Kick Boks Takımı Antrenörü Süleyman Hatipoğlu da hazır bulundu.

"Gençlerimize ve spora destek vermeye devam edeceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün kendilerinin yüz akı olmaya devam ettiğini belirterek derece elde eden bütün sporcuları, kulüp yöneticilerini ve antrenörlerini tebrik etti. Sporun eğitim çağındaki gençler için eğitimin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Kılca, belediye olarak bunun bilincinde hareket ederek bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu çabaların meyvelerini alıyor olmanın kendileri için ayrıca bir gurur, mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yaparak şunları aktardı, "Karatay'da spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Biz de göreve gelir gelmez Karatay Belediyespor Kulübümüzü yeniden canlandırdık ve kulübümüz o günden beri yoğun bir gayretin içinde. Kulübümüze bağlı lisanslı sporcu sayımız da her geçen gün artıyor. Bunun neticesinde de tüm spor branşlarında faaliyet gösteren sporcularımız önemli başarılar elde etmeye başladı. Yine Yaz Spor Okullarıyla spora ve sporcuya önemli destekler sunuyoruz. Bu vesileyle kulübümüzün başkanı başta olmak üzere değerli yöneticilerimizi, spor müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve elbette tüm sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de bu alanda daha büyük hedefler koyarak hep birlikte başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretin sonunda Karatay Belediye Meclisi tarafından altınla ödüllendirilen başarılı sporculara ödüllerini takdim etti. - KONYA

Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül
Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül

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Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Kılca'dan başarılı sporculara ödül - Son Dakika Spor


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