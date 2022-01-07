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Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti - Son Dakika

Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti

07.01.2022 10:15
Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaelispor'un Başiskele'de yaptığı antrenman öncesi ziyarette bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaelispor'un Başiskele'de yaptığı antrenman öncesi ziyarette bulundu.

Ligin 19. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, dün Başiskele'nin Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Edis Spor Kompleksi'nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başkan Yasin Özlü de, ilçede antrenman yapan takımı yalnız bırakmadı. Bir tepsi baklava ile antrenmanı ziyaret eden Başkan Özlü, teknik ekibe ve futbolculara tatlı ikram etti. Yapılan ziyarette Başkan Özlü, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'a, yönetimine, teknik ekibe ve futbolculara başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti
Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti

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Ümraniyespor, Başiskele, Cumartesi, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Özlü'den Kocaelispor'a destek ziyareti - Son Dakika
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