Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi - Son Dakika
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Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi

25.02.2022 18:32
Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Spor Akademisi ve BELMEK için sil baştan yenilenen sosyal tesisi ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Spor Akademisi ve BELMEK için sil baştan yenilenen sosyal tesisi ziyaret etti. Başkan Özlü yenilenen sosyal tesiste vatandaşlara hem spor yapıp hem de eğitim görme imkanı sağlanacağını kaydetti.

Düzce Belediyesi bünyesinde vatandaşların meslek edinmesi ve spor yapması için açılan BELMEK ve Spor Akademisinin yeni binaları sil baştan düzenlendi. Aziziye Mahallesi'nde belediye sosyal tesisini kadın ve gençlere ayıran Düzce Belediyesi, kısa sürede binanın içinde ve dışında çalışmalarını tamamladı. Her yıl yüzlerce kadın ve gence 45 dalda kurs veren BELMEK, yeni binasında da eğitimlere devam edecek.

Aziziye Mahallesi'ndeki yenilenen sosyal tesisin içinde spor akademisi birimi de yer alacak. Başkan Özlü'nün alt yapıdan sporcu çıkarılması noktasında önem verdiği projelerden biri olan Spor Akademisi için de sosyal tesis içinde bölüm ayrıldı. Spor Akademisi sporcuları ve vatandaşlar için Bahçeşehir'de bir başka tesis daha kazandırılıyor. Böylelikle hem şehir merkezinde hem de Bahçeşehir bölgesinde vatandaşlar spor yapma imkanı bulabilecek. Spor Akademisi içinde Fitness salonu ve reformer-pilates ile grup dersleri verilecek.

Hem spor hem eğitim

BELKEK ve Spor Akademisinin tesislerindeki çalışmaların son durumlarını inceleyen Faruk Özlü, vatandaşların eğitim ve spor ihtiyaçlarını tek bir çatı altında topladıklarını kaydetti.

"BELMEK kurslarımıza olan ilgi dolayısıyla yeni bir tesise ihtiyacımız vardı" diyen Özlü, "Aziziye Mahallemizdeki sosyal tesisimizi modern bir hale getirerek hem BELMEK hem de Spor Akademisinin kullanımına verdik. Kadın ve gençlerimiz tesislerimizde hem eğitim hem spor yapma imkanı bulacak. Ayrıca Bahçeşehir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün olduğu binada hem BELMEK hem de Spor Akademisinin Bahçeşehir şubelerini hayata geçiriyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız merkeze gelmelerine gerek kalmadan kurs alıp spor yapabilecek. Tesislerimiz Düzce'mize hayırlı olsun. Düzce'mize çakılan her bir çivi bize mutlu eder" ifadelerinde bulundu.

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Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi

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Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Faruk Özlü, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi - Son Dakika


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