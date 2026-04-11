Başkan Seçer: "ÇBK Mersin\'in başarısı kentimiz için büyük bir zenginlik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, EuroCup şampiyonu ÇBK Mersin takımını ağırlayarak başarılarının kent için büyük bir değer olduğunu vurguladı, takıma desteklerinin süreceğini açıkladı.

ÇBK Mersin, EuroCup'ta elde ettiği şampiyonluğun ardından kupayla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, ÇBK Mersin'in Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Kulüp Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulüp yöneticileri, kulüp teknik ekibi ve takım oyuncuları yer aldı.

Takımı tebrik ederek sözlerini başlayan Başkan Seçer, rakibin de güçlü olduğunu ve buna rağmen gösterilen sıkı mücadele sonucu galibiyetin elde edildiğini ifade etti. Seçer, "Birkaç teşekkürüm var. Bir tanesi tabii ki ülkemizin ismini Avrupa'da hatta dünyada duyurduğunuz için bir de belediye başkanlığı görevimden dolayı, şehrimin ismini hem Türkiye'de hem Avrupa'da duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu başarı tarifi olmayan, kentimiz için çok büyük bir zenginlik. Bu zenginliği de sizler sağladınız" dedi.

"ÇBK Mersin başarılara alışık bir takım"

ÇBK Mersin'in kendini ispatlamış bir takım olduğuna vurgu yapan Seçer, "ÇBK Mersin başarılara alışık bir takım, yeni bir takım değil. Herkes tarafından bilinen ve takip edilen bir takım. EuroCup şampiyonluğu takım için farklı bir seviye oldu. Geçmiş birikimlerinizi de düşünerek çok daha iyi başarılara imza atacağınıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Seçer, ÇBK Mersin gibi kenti temsil eden spor kulüplerini o şehirde yaşayan herkesin desteklemesi gerektiğini belirterek bu durumun hem takım ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de seyirci kitlesi özelinde değerlendirildiğini aktardı. Seçer, "Maçta seyirci desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. 7 binden fazla insan vardı ve tüm salon doluydu. Üstelik salonun enerjisi de yüksekti ve bu durum müsabakalarda önemli. Salondaki enerji sahadaki oyunculara da yansıyor" diye konuştu.

Takıma olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyeceğinin altını çizen Seçer şu ifadelere yer verdi: "Kentime değer katan bu kulübün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçisi olmaya devam edeceğim. Mersin için bir kez daha çok teşekkür ediyorum."

"Büyükşehir'in spora destekleri büyük"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin spora desteğinin büyük olduğunu vurgulayan ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, "Ne zaman yanınıza gelsek destek oldunuz. Şehir adına spora yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kulübün 10 yıl önce büyük çabalarla kurulduğundan söz eden ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulübün büyük bir aile haline geldiğini belirtti. 10 yıl içerisinde birçok kez uluslararası başarı elde edildiğini belirten Adalıoğlu, "Şampiyonluğu yakaladık. Burada en büyük pay oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve diğer çalışanlarımızındır. Anadolu'dan çıkan kent takımı bir ilki gerçekleştirdi. Artık tartışılmaz olarak Mersin bir basketbol kenti oldu" diye konuştu. Seçer'in spora yakınlığına ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarına değinen Adalıoğlu, "Ne zaman gelsek kapınız hep açık oldu. Her zaman hem maddi hem manevi desteklerinizi verdiniz. Sizin huzurunuzda bir kez daha tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" sözlerini kaydetti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MERSİN