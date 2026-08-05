Başkan Sekmen: "Mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız" - Son Dakika
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Başkan Sekmen: "Mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız"

Başkan Sekmen: "Mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız"
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'un Alanyaspor ile berabere kaldığı hazırlık maçını izledi. Sekmen, takıma desteklerinin süreceğini belirterek kulüp başkanı, teknik ekip, futbolcular ve taraftarları tebrik etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen," Takımımıza her zaman olduğu gibi yine desteğimizi vereceğiz ve mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız" dedi.

Başkan Sekmen, Mavi beyaz sevdamız Erzurumspor'umuzun Alanyaspor ile oynadığı ve berabere biten hazırlık maçımızı izledik. Takımımızın sahada sergilediği mücadele ve taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle, şehrimizin futbol ruhunu bir kez daha yaşadık. Takımımıza her zaman olduğu gibi yine desteğimizi vereceğiz ve mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız. Bu vesileyle gece gündüz demeden canla başla çalışan Kulüp Başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve kıymetli yönetimini, Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta kardeşim ve ekibini, gurur vesilemiz aslan yürekli futbolcularımızı ve her daim takımının yanında duran büyük Erzurumspor taraftarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Sekmen: 'Mavi beyaz sevdamızın her daim yanında olacağız' - Son Dakika

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